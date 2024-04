Festa Scudetto Inter - il programma | orario e percorso del pullman scoperto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’ha vinto il suo 20°di lunedì sera, giornata davvero particolare, ancor di più se pensiamo che la partita giocata è stata il derby contro il Milan. Ladell’sarà invece domenica 28 aprile. Alle 12:30 la gara casalinga contro il Torino, posticipata per ragioni di ordine pubblico, alle 16:00 tutti pronti per fare baldoria! Ladell’inizierà partirà da San Siro con duescoperti sui quali i calciatori viaggeranno per 8 km, a passo d’uomo, per arrivare dopo circa 5 ore, alle 21:00 / 21:30, a Piazza Duomo. Una volta arrivati i calciatori dell’si affacceranno da Terrazza 21. Ildel...