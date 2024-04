Festa del Lavoratori | chi salirà sul palco al Circo Massimo?

Arezzo, 14 marzo 2024 – L’Amministrazione Comunale di Cavriglia , in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone la pièce “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame, con le musiche della Banda Osiris e regia di Stefano Artissunch . Giulia è una manager disperata che vuole ... (lanazione)

La nuova foto per il compleanno del principe Louis l'ha scattata Kate Middleton: Se George salirà al trono e Charlotte gli farà da spalla nelle vesti di principessa reale, il ruolo ...social di Concetta Desando Sabrina Carpenter e l'allusione al (fidanzato) Barry Keoghan sul palco ...

È previsto per domani sera, alle ore 18, in via Roma (Torrevarata), il taglio del nastro che inaugura il 'Santa Teresa di Riva Street Food' ...: Alle 21, salirà sul palco Giuseppe Castiglia : il comico catanese con il suo spettacolo è uno dei super ospiti di questa edizione della manifestazione. Venerdì 26, alle 21.45 si esibiranno il duo ...