Ferragni - prima stangata A che punto sono i guai del pandoro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La stella di Chiaranon brilla più. E presto potrebbero arrivare le prime beghe degne di nota. Il primo grattacapo è arrivato ieri, con la sentenza del tribunale di Torino che accoglie il ricorso presentato dal Codacons in merito al caso delBalocco. Il giudice ha accertato la pratica scorretta messa in atto dall’azienda sul caso del“Pink Christmas” griffato dall’influencer e l’ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna benefica associata alla vendita del prodotto. In soldoni: nessun fraintendimento da parte degli utenti, sbugiardata la linea della. Questo filone apre la strada ai risarcimenti in favore dei consumatori che avevano acquistato ile aggrava la posizione dell’imprenditrice digitale nell’indagine per truffa. E attenzione: ...