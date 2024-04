Fedez in politica? Mai dire mai - attualmente però no Magari quando sarò più vecchio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024)in? Intervistato nell’ultima puntata di Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli e Roberto Vertucci il rapper non si tira indietro. «Maimai,no.più». «Lo spirito – aggiunge – è lasciare qualcosa di importante in questo paese. Ad oggi, se entri nel palazzo è difficile cambiare le cose. È più facile cambiarle fuori e ad oggi non sento l’esigenza di entrare in». Nella sua lunga intervistaha parlato anche del suo rapporto con i soldi. «Tutti pensano che io sia ossessionato dal denaro, per fortuna no. Sono ossessionato dal fare denaro divertendomi perché il vero lusso non è diventare ricchi. Conosco tante gente ricca che ...