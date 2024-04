Fassino fa scattare l’allarme a Fiumicino | aveva il profumo in tasca - denunciato per tentato furto Il Fatto

(Di mercoledì 24 aprile 2024)failinper. Lo racconta Ilquotidiano che apre il giornale con questa vicenda. Scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio (l’articolo è firmato da Vincenzo Bisbiglia): Unda 100 euro “appoggiato” nelladel giaccone,antitaccheggio che suona, il vigilante che si avvicina, il tentativo di spiegazioni e, alla fine, il caso “chiuso” – si fa per dire – con una denuncia sul groppone per. È accaduto lunedì 15 aprile nell’area shopping dell’aeroporto Leonardo da Vinci di ...

Da ieri notte, venerdì 22 marzo, nel quartiere Sant’Edoardo a Busto Arsizio è partita la disinfestazione per prevenire la diffusione delle zanzare del genere Aedes, cui si devono malattie come Zika, Chikungunya e appunto Dengue . La bonifica, che ha come epicentro la via Nievo e interessa l’area ... (ilfattoquotidiano)

Così la peste suina minaccia il prosciutto di Parma: "Bisogna abbattere i cinghiali": La peste suina mette in pericolo il prosciutto di Parma. Il virus che dal 7 gennaio 2022 ha fatto scattare l'allarme nel comparto non riguarda la salute dell'uomo. Ma quella del comparto commerciale sì. In Emilia - Romagna si contano 150 casi di ritrovamenti di carcasse di cinghiali infetti dal ...

Fermato nel piazzale della Coop di Cuneo con una pistola a gas: denunciato un settantenne: Se ne andava in giro in auto brandendo una pistola mentre, da Boves, imboccava il tunnel della Est - Ovest. Un comportamento che ha fatto immediatamente scattare l'allarme da parte di una famiglia che procedeva in direzione contraria. La segnalazione è stata fatta alla Polizia di Stato, con tanto di modello di auto e targa. La Squadra Mobile ha ...