Fassino denunciato per il tentato furto di un profumo in aeroporto Il politico Pd | solo un equivoco

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Piero, ex leader del Pd ed ex sindaco di Torino, è statoperaggravato. E’ stato infatti bloccato al duty free dell’di Fiumicino dalla guardia giurata antitaccheggio con unin tasca da cento euro. La notizia, data dal Fatto quotidiano, è rimbalzata rapidamente sui Social, con la relativa spiegazione dell’ex segretario del Partito democratico. “Sono stupito per un episodio che pensavo di aver già chiarito con i responsabili” ha detto al quotidiano l’ex primo cittadino torinese. Ildem fermato a Fiumicino: era diretto a Strasburgo L’episodio è avvenuto lo scorso 15 aprile, quandoera in attesa di un volo per Strasburgo dove avrebbe partecipato ai lavori della delegazione italiana presso l’Assemblea ...

