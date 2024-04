Fano Kalombo rinnova per il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’Alma Juventusriprende a lavorare in vista della seconda trasferta consecutiva; i granata sono infatti attesi ad Avezzano per la penultima giornata di campionato. La squadra è nuovamente con un piede in Eccellenza dopo la sconfitta di Sora che è coincisa anche con la vittoria del Vastogirardi a Senigallia, portando così i molisani a pari merito dela ventinove punti. Il giocatore Sedrick, infortunatosi nella gara contro il Campobasso, annuncia il suo rinnovo con l’Alma Juventus: "Io ho giàto il mio contratto, ho trovato l’accordo con la società e sono molto contento di continuare questa esperienza in maglia granata,è la mia città e ci tengo a fare bene. Il mio obiettivo è riportare l’Alma in serie C, perché la città e la piazza meritano il ...