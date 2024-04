Fanno scappare il rapinatore con la scopa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mamma e figlia avevano messo in fuga ila colpi di. Era successo il 28 marzo in un negozio del Trasimeno dove un 41enne del posto aveva tentato di farsi consegnare l’incasso minacciando la titolare con in mano una spranga di ferro da trenta centimetri. Ma la donna, aiutata dalla mamma, con un manico diera riuscita a farloanche attirando l’attenzione dei vicini con le grida. L’uomo era entrato a volto coperto, non era stato immediatamente riconosciuto ma era stato più volte colpito in testa dalle due donne riuscendo però aper le vie del paese. I carabinieri della stazione di Castiglione del Lago, coordinati dal capitano Luca Battistella comandante compagnia di Città della Pieve, grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di ...

