Famiglia dopo lo sfratto è costretta a vivere in auto con il freddo | si mobilita un intero paese

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Unadi Trezzano sull'Adda nel Milanese è stataalloe ain macchina: in molti si sono mossi per aiutarli e trovare loro una sistemazione e lavoro.

Mamma, papà e figli universitari costretti a dormire nell’auto: “Dopo lo sfratto abbiamo perso tutto” - Trezzo, il licenziamento e poi i debiti. In strada con l’aspirante ingegnere e il futuro economista. Dopo sette giorni la mobilitazione e parte la gara di solidarietà ...ilgiorno

Annamaria affetta da sclerosi multipla, lo sfratto rinviato al 18 giugno: la ricerca della nuova casa continua - Questa mattina l'ufficiale giudiziario era in casa per rendere effettivo lo sfratto, cosa che avrebbe "buttato" letteralmente per strada Annamaria affetta da schlerosi multipla. Ma dopo una accurata v ...bari.ilquotidianoitaliano

Sfrattate le suore di Vigevano, i cittadini: “Sono come le radici, se vanno via se ne va una parte di noi” - Dal 29 giugno le sei suore rimaste nel convento di Vigevano, in provincia di Pavia, dovranno andarsene. La decisione del Vescovo sembra irrevocabile, ma le sorelle e i cittadini non si arrendono: ...fanpage