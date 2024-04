Fallimento Fc Bari 1908 | assolto l’ex arbitro Gianluca Paparesta

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Accusato di bancarotta fraudolenta in merito aldella FcCalcioè statodalla gup del Tribunale diRosa Caramia. Al, presidente e amministratore unico della società dal 2014 al 2016 – che ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato – gli inquirenti contestavano il mancato pagamento di imposti e tributi per 1,5 milioni di euro, oltre all’indicazione nel bilancio di un patrimonio superiore a quello effettivo. “Il tempo è galantuomo, sa scegliere tra chi porta valori e chi disvalori. Penso che questa sentenza abbia fatto le sue scelte” ha dichiarato Gaetano Sassanelli, difensore di”. SportFace.

Area B, area C, chilometri di ciclabili a volte incomprensibili e spesso tristemente trasformate in "terreno di posteggio" per il carico-scarico di furgoni e furgoncini o per le auto di genitori che accompagnano i figli a scuola (ilgiornale)

Tifoso del Parma morto mentre stava nuotando in mare: era arrivato in Sicilia per la partita contro il Palermo - Era arrivato lo scorso weekend a Palermo per assistere alla partita della sua squadra contro i rosanero al Barbera ma in Sicilia ha trovato la morte. Un turista parmigiano di 73 anni, Giorgio Mangi, è ...mondopalermo