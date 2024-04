Faccetta nera in una scuola in provincia di Avellino per il 25 aprile Il docente | Un equivoco E il preside lo diffida

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) È polemica in unamedia di Ariano Irpino, indi. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, undi musica ha fornito ai ragazzi lo spartito di “” – canzone di propaganda fascista scritta in occasione della conquista dell’Etiopia – per il 25. Alcuni genitori dell’istituto, l’Aurelio Covotti che rientra nel plesso scolastico Don Milani, hanno manifestato la netta contrarietà che la canzone fosse suonata dai propri figli in occasione della Festa della Liberazione. Il, interpellato dal quotidiano locale, ha parlato di “un grosso”. E poi ha aggiunto: “Alcuni studenti mi hanno chiesto lo spartito della canzone e io l’ho ricavato da internet. Come ho ricavato in altri ...