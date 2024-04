Faccetta nera a scuola ad Ariano Irpino | è scontro tra preside e prof in una scuola media

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Scoppia un caso 25 aprile ad. Colossale equivoco o vera provocazione? La vicenda di cui si parla dappertutto in città e sui social è abbastanza singolare. Alcuni genitori...

Prof consegna spartito di Faccetta Nera prima del 25 aprile in una scuola media di ariano: genitori in rivolta - Un professore di musica avrebbe consegnato lo spartito di Faccetta Nera per il 25 aprile agli alunni di una scuola media di ariano Irpino ...notizie.virgilio

ariano Irpino, scoppia il caso "Faccetta nera" è scontro tra preside e prof in una scuola media irpina - Scoppia un caso "25 aprile" ad ariano Irpino. Colossale equivoco o vera provocazione La vicenda di cui si parla dappertutto in città e sui social è abbastanza singolare. Alcuni genitori della scuola ...ilmattino

ariano Irpino, professore di musica chiede di eseguire Faccetta Nera - Al docente è stata inviata una lettera di diffida e censura. Ha replicato che, come altri brani, era stato scelto solo per parlare di ritmi e modalità di esecuzione di alcune canzoni famose ...tg24.sky