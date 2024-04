Fabriano - Marischio ricorda don David Berrettini fucilato dai tedeschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(Ancona), 24 aprile 2024 -dona ottanta anni dalla fucilazione da parte dei. Oggi alle 21 al teatro San Giovanni Bosco diandrà in scena "Un eroe da conoscere - Storia di don" .Il 19 giugno 1944 venne barbaramentedai nazisti don, in cambio del rilascio di diciannove ostaggi. Don, originario di Gualdo Tadino, era il parroco die aveva trentasei anni quando fu ucciso. In vista dell’80esimo anniversario di quel tragico evento, la parrocchia di- ora guidata da don Luigi Marini - ha pensato di ...