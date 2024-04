Fabriano - 90 cade in casa | salvata da un principio di incendio da carabinieri e pompieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 aprile 2024)(Ancona), 24 aprile 2024 – Novantenne prepara il pranzo poi va in bagno esenza riuscire a rialzarsi ne’ a chieder aiuto: tratta in salvo da vigili del fuoco, 118 e. E’ avvenuto ieri intorno alle 8 del mattino, quando idell’aliquota Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione in zona Borgo adove risiede una donna di 90 anni che abita da sola. Dal giorno precedente non rispondeva alle telefonate della nipote che non vive a, ma fuori Regione. Allarmata ha contatto i. La pattuglia è andata. Nessuno rispondeva al citofono e l’appartamento era chiuso dall’interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato la porta, riuscendo ad aprirla. I soccorritori hanno subito trovatoo la 90enne nel ...