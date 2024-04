Fabio Canino in Eritrea | Fare del bene fa bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Aiutare i meno fortunati è un grande gesto d’amore verso gli altri che, però, faanche a noi". Parola di, attore, conduttore e autore per teatro, radio e tv in partenza per l’per una missione molto speciale: sostenere ’Smile Project Odv’, l’associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di svolgere attivitàfiche per sostenere strutture per i minori e associazioni in. Da qualche tempo, infatti, il giudice di ’Ballando con le stelle’ è testimonial della realtàfica creata da Elsa Michael, africana di nascita e italiana di adozione., sta per iniziare una nuova avventura: è emozionato? "Molto. Per certi aspetti più che per una ’prima’ a teatro. ...