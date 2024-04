Fabbricante di Lacrime è il film più visto al mondo su Netflix - la prima volta per una produzione italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ildi” diretto da Alessandro Genovesi e tratto dall’omonimo best-seller di Erin Doom, è il piùal, unto mai raggiunto in precedenza da una. La pellicola, girata in Italia, ma ambientata negli Stati Uniti, racconta la storia di Nica (Caterina Ferioli), una diciassettenne che vive in un orfanotrofio, e del complesso rapporto con Rigel (Simone Baldasseroni, noto al pubblico come Biondo ed ex concorrente della 17esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”), il giovane insieme al quale viene adottata da una famiglia. Il risultato è frutto anche di una collaborazione vincente e ormai consolidata trada un lato e Rainbow e Coloradodall’altro. “Per ...