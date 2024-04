F1, ferrari a miami con una livrea a tinte azzurre - La ferrari indosserà una livrea azzurra speciale per celebrare i 70 anni della ferrari in America durante il Gran Premio di miami 2024 di F1.tuttotek

F1 | GP miami 2024, ferrari, ritorno all’azzurro in Florida - UN PROGRAMMA SENZA PRECEDENTI RIUNISCE LA COMUNITÀ ferrari NEGLI STATI UNITI PER UN’ECCEZIONALE SERIE DI ESPERIENZE ...p300

Will Sainz and Leclerc drive an all-blue ferrari in the miami GP - ferrari announced on Tuesday that they will drive in the miami Grand Prix with a special livery featuring two different shades of blue. To what extent the blue will be present on Carlos Sainz and ...msn