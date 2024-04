Ex protagonista di Amici si candida per fare il professore

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Per anni Marcello Sacchetta è stato il conduttore del pomeridiano die anche uno dei professionisti del talent, poi ha deciso di prendere un’altra strada. Nel 2021 l’exdiha ringraziato Maria De Filippi per la grande opportunità e sui social ha annunciato che avrebbe lasciato il programma di Canale 5, ma adesso non disdegna l’idea di tornare in un altro ruolo. Marcello Sacchetta, da exdidel talent? Il coreografo rispondendo ai suoi follower ha dichiarato che non tornerebbe a ballare ad, ma che invece gli piacerebbe sedere accanto ad Alessandra Celentano. Marcello sarebbe pronto aildi danza nella scuola mariana. “Se vorrei tornare. a ballare ad ...