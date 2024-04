Ex dell’altra famosa Melissa Satta - nuovo gossip dopo Berrettini E primo viaggio insieme

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Colpo di scena nel mondo delitaliano. Una nuova coppia vip si sarebbe formata in questi giorni e sta destando molta sorpresa. Entrambi hanno terminato da poco tempo le loro vecchie relazioni sentimentali, quindi inaspettatamente si sono incontrati e conosciuti e alla fine potrebbe anche essere scoppiata la passione e l’amore, come testimoniato dalla foto ‘rubata’. Lei è, che si è lasciata da poco con Matteo. La nuova coppia vip si è concessa unall’estero e chissà se nei prossimi giorni non ufficializzeranno già la storia amorosa. C’è veramente grande sorpresa, dato che nessuno sapeva che i due si conoscessero e soprattutto che avessero già voltato paginadue importanti ex relazioni. Invece il settimanale Chi ha scoperto tutta la verità ...