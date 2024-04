Everton-Liverpool mercoledì 24 aprile 2024 ore 21 | 00 | formazioni - quot - pronostici I Reds vogliono rispondere ai Gunners

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 24 aprile 2024)67 vittorie,99 e 77 pareggi. Isono obbligati a cercare la centesima serestare in lotta per il titolo fino alla fine, mentre i Toffees sperano di conquistare la terza vittoria di fila a Goodison Park dopo quelle contro Burnley e Nottingham Forest per fare un altro passo in avanti InfoBetting: Scommesse Sportive e