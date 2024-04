Evacuazione dei civili a Khan Younis | la prima fase del piano di Israele per Rafah

22.25 Israele si sta prepara ndo a spostare i civili palestinesi a Khan Yunis e in altre aree, in vista dell'offensiva a Rafah , nel Sud della Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti egiziane al Wall Street Journal. A Khan Yunis, Israele prevede di allestire tende,centri di distribuzione ... (televideo.rai)

Israele sta ancora discutendo sul piano di evacuazione dei civili palestinesi da Rafah e "tutto è ancora in discussione". Lo ha detto una Fonte ufficiale israeliana al sito Times of Israel aggiungendo che l'esercito la scorsa notte ha presentato al premier Benyamin Netanyahu vari piani, inclusa ... (quotidiano)

L'Esercito israeliano (Idf) ha presentato ieri sera tardi al gabinetto di guerra un piano per l'evacuazione dei civili palestinesi dalle zone di combattimento di Rafah, città più meridionale di Gaza. Lo ha dichiarato l'Ufficio del primo ministro. L'Idf "ha presentato al gabinetto di guerra un piano ... (quotidiano)