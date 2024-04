Europei Rimini 2024 ginnastica artistica - qualificazioni maschili oggi in tv | canal - orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tutto pronto per lesenior deglididi: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Si alza il sipario sulla rassegna continentale, tappa di avvicinamento importante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi. Questa prima giornata vede andare in scena le qualificheseniores, che oltre a definire i qualificati per ciascuna finale di specialità e le squadre finaliste, assegna anche le medaglie all-around individuali. La formula di gara è con il consueto 5-4-3: per ciascuno dei sei attrezzi saliranno quattro ginnasti con la possibilità di scartare il punteggio peggiore. L’Italia, pronta a dare il massimo davanti al tifo del proprio pubblico, schiera sul giro completo Lorenzo ...