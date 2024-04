Europee | Schlein - ' Prodi lo ascolto sempre ma non sempre d' accordo'

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Iolo. Sin da quando gli portammo la maglietta 'Siamo più di 101' è un punto di riferimento importante per me. Ciò non vuol dire che io debba essered'con lui e credo che sia meglio così rispetto ai tempi in cui tutti fingevano di ascoltare per poi pugnalare alle spalle". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, la segretaria del Pd Elly, rispondendo a una domanda sulle critiche mosse dall'ex premier e federatore dell'Ulivo Romanoalla scelta di alcuni leader di partito, compresa la segretaria dem, di candidarsi alle

prodi. «Il centrosinistra parta dai contenuti. Un'etica profonda per l'Europa» - Intervista al fondatore dell'Ulivo ed ex presidente della Commissione Ue: «Temo per le guerre. L'Unione fondata da tre cattolici. Trump Un elefante» ...avvenire

25 aprile: appuntamenti a Bologna e in Emilia Romagna - Camminate, cortei, concerti e mostre per non dimenticare: ecco il programma della commemorazione del 79esimo anniversario della Liberazione nella nostra regione, provincia per provincia ...ilrestodelcarlino

La sindaca di Marzabotto: “25 aprile divisivo per chi è fascista”. A Monte Sole ospite il padre di Salis - Il programma delle iniziative a Monte Sole, luogo di una delle stragi più efferate dei nazisti con la complicità dei fascisti italiani ...ilfattoquotidiano