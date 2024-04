(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Cuno, ilche ha chiesto, ben prima della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la revisione del processo sulla strage di Erba, sialle prossimetra le fila di Azione, partito guidato da Carlo. Un cambio di passo, a pochi mesi dalla pensione, di cuisi dice “onorato” elencando la lunga carriera che ha portato“per 11 anni a essere giudice della Corte penale internazionale, di cui è diventato vicepresidente. Ha firmato, tra gli altri, i mandati di cattura a carico del presidente del Sudan Al Bashir per genocidio. Lo ringrazio per essersi messo a disposizione come civil servant”. La reazione di Beppe, familiare di tre delle quattro vittime della strage dell’11 ...

europee, magistrato Tarfusser si candida: ira Castagna contro Calenda - (Adnkronos) – Cuno Tarfusser, il magistrato che ha chiesto, ben prima della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la revisione del processo sulla strage di Erba, si candida alle prossime europee tra l ...ildenaro

Calenda, Tarfusser uno dei candidati di punta del nord ovest - "Siamo molto felici e onorati di avere Cuno Tarfusser nella nostra lista per le europee perchè è un magistrato di primissimo ordine". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a una conferenza ...ansa

Il magistrato Cuno Tarfusser in campo con Azione per le europee - Un anno dopo la richiesta di revisione sul processo di Erba, il togato prossimo alla pensione si schiera con Calenda: “Ma non venite a dirmi che l’ho fatto per candidarmi” ...ilgiorno