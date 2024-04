Europarlamento approva revisione Politica agricola comune

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La plenaria del Parlamento europeo ha dato il via libera a unasignificativa della(PAC) dell’Unione Europea, con 425 voti favorevoli, 130 contrari e 33 astensioni, durante la seduta tenutasi questo pomeriggio a Strasburgo. Lamira a semplificare il regolamento sui piani strategici della PAC e il regolamento orizzontale della stessa. Il testo adottato include modifiche tecniche proposte dal Consiglio UE il 26 marzo scorso, le quali hanno accolto in gran parte le richieste provenienti dalla protesta europea degli agricoltori. Altro positivo risultato, il voto favorevole in plenaria sul dossier NGTs.Una delle modifiche più significative riguarda la riduzione o l’eliminazione di norme e obblighi ambientali, noti come standard di “eco-condizionalità”, che erano ...