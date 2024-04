Europarlamento approva direttiva Ue contro violenza di genere

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Strasburgo, 24 apr. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo hato in via definitiva oggi a Strasburgo, on 522 voti a favore, 27 contrari e 72 astensioni, la primadell’Ue sulla lotta allale donne e alladomestica. La, che la Commissione aveva proposto simbolicamente nella giornata internazionale delle donne, l’8 marzo 2022, ha l’obiettivo di prevenire e punire ladi, anche armonizzando con norme minime o misure coordinate le definizioni e le pene irrogabili per determinati reati. Una volta applicata, garantirà in tutti gli Stati membri l’applicazione della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lottala...

