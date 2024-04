Eurodeputato slovacco libera una colomba nel Parlamento Ue | Un messaggio di pace Imbarazzo in Aula | Riuscite a catturarla?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fuoriprogramma aleuropeo a Strasburgo. L’dei non iscritti, Miroslav Radacovsky, hato unabianca indurante il suo intervento, giustificando l’azione come un atto simbolico a evidenziare il suodi. “È il mio ultimo intervento ine auguro a tutto il mondo, agli ucraini e ai russi, la. Che questapossa volare in tutta Europa e ci unisca tutti, l’Europa ha bisogno della”, ha detto Radacovsky, appartenente al partito Slovak Patriot. Dopo essere statoto, il volatile si è posato sul banco della presidenza. Il momento è stato ripreso dalle telecamere dell’Eurocamera e, in ...