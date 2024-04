Euro 2024 e Hisense | come vincere biglietti per Spagna-Italia

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Manca ormai pochissimo:è pronto a partire.scende in campo con l’interessante e coinvolgente iniziativa promozionale, per dimostrare ancora una volta che lo sport è una parte indispensabile della vita. Da oggi e fino alla data del 15 lugliosarà attiva la promozione cashback su diverse categorie di prodotto. Fino al 12 maggioil brand offre inoltre a tutti gli appassionati la possibilità diper la partitaVS(20/06, ore 21).? Semplicemente acquistando un prodotto, per vivereda veri protagonisti. Nello specifico, per ...