Estrazione Million Day Mercoledì 24 Aprile 2024 | i numeri vincenti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di oggi,24. Idi oggi24Combinazione vincenteDay 24Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi, ...

Lotto, UFFICIALE: estrazione del giovedì rinviata - Lotto, UFFICIALE: l'estrazione di giovedì è rinviata. Ecco spiegato il motivo e soprattutto quando verrà recuperata. Ecco tutte le date ...ilveggente

SiVinceTutto Superenalotto/ estrazione di oggi, 24 aprile 2024: numeri vincenti (217/2024) - estrazione SiVinceTutto Superenalotto, numeri vincenti di oggi 24 aprile 2024 per il concorso 217/2024: premi in palio e quote dell’ultima estrazione ...ilsussidiario

Ponte del 25 aprile, si fermano le estrazioni di Lotto e Superenalotto: quando saranno recuperate - ROMA – In occasione della festività della liberazione e del ponte del 25 aprile il calendario delle estrazioni del Lotto e Superenalotto subirà alcune modifiche perché a causa del giorno festivo le es ...livesicilia