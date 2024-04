Essere e sentirsi estranei nella città brandizzata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) C’era una volta, nel pliocene forse, una Milano in cui gli stilisti non esistevano. Vorrei testimoniarlo per chi è giovane. Anni ’60, Armani Versace e gli altri, sconosciuti. In molte case c’era una Singer, ancora di quelle nere. La usavano le madri e le figlie per cucirsi gli abiti tagliati sui cartamodelli delle riviste femminili. Il ronzare delle Singer, mite, si sentiva nei cortili. L’aveva anche mia madre, una Singer bianca, nuova. Ma ormai andava da una sarta, in via Manzoni. Dietro al portone uno dei segreti giardini di Milano, con la ghiaia per terra e le rose, a maggio. Dalla sarta la faccenda andava per le lunghe. La signora era piccola, sui cinquanta, lenti spesse per vedere dove puntare gli spilli. Mia madre usciva dal camerino con il vestito imbastito addosso. Gli specchi fra i velluti la riflettevano. Era bella mia madre, e a me il vestito pareva perfetto. Sulla sua bocca ...