(Di mercoledì 24 aprile 2024) Crescono le ricerche di destinazioni enigmatiche e misteriose,remoti da raggiungere per immergersi in realtà nuove e affascinanti.

Bergamo . Sabato 23 e domenica 24 marzo segnano il ritorno delle Giornate FAI di Primavera, un evento di rilevanza nazionale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Con la partecipazione dei volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni, saranno aperti a ... (bergamonews)

esplorare l’ignoto sarà il trend dell’estate 2024: affascinano luoghi abbandonati e città antiche - Sono 8 su 10 gli utenti si Pinterest su base settimanale che sfruttano la piattaforma per pianificare i propri viaggi estivi, per fare una lista dei desideri, per avere delle idee su luoghi ...fanpage

MISTERO Esplorando i Misteri dei Castelli della Puglia: alla scoperta delle leggende con Mario Contino - Nella splendida regione della Puglia, terra di antiche tradizioni e di paesaggi mozzafiato, si nascondono segreti millenari che affascinano e intrigano chiunque sia disposto a lasciarsi trasportare da ...statoquotidiano