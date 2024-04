Esplode la protesta anti Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Centinaia di persone sono state fermate poi rilasciate in alcune delle più prestigiose università Usa nei cortei di attivisti filopalestinesi. In 45 fermati a Yale, nel Connecticut, oltre 130 alla New York University e un centinaio alla Columbia di New York (per mesi le lezioni saranno solo on line). Il campus di Harvard, intanto, è stato chiuso e le attività sospese