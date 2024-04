Esperienze e innovazione per l’Autismo - al via il progetto Smart – Aba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Arezzo, 24 aprile 2024 – Il Mese Blu prosegue nel suo percorso di sensibilizzazione, informazione, confronto sui temi dell'autismo. Dopo la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) affrontiamo altre metodologie di intervento e lavoro per far comprendere quanto sia importante l'aggiornamento e la conoscenza di ciò che si muove nella ricerca e nell'applicazione delle nuove terapie applicate all'autismo ed alla neurodivergenza. Sabato 27 aprile alle 17 nell'auditorium Montetini ad Arezzo (in via Montetini 7) parliamo di ABA (Analisi Comportamentale Applicata) e lo facciamo con alcune delle più importanti terapiste e professioniste toscane Cristina Copelli, Elisa Menci Letizia Balestra e Matilde Cresti. L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, docenti, educatori, terapisti, Un laboratorio esperienziale per sviluppare la flessibilità nei bambini e adolescenti. Il ...