Esercito israeliano pronto ad entrare a Rafah - atteso l’ok del Governo

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Roma, 24 aprile 2024 – L'a lanciare immediatamente un'operazione di terra ae sta solo aspettando il via libero politico. Lo ha affermato un alto funzionario della sicurezza all'agenzia Reuters. Israele lo ha minacciato più volte, definendola l'"ultima grande roccaforte di Hamas", nonostante gli appelli internazionali e i timori per oltre 1,5 milioni palestinesi che vi sono rifugiati in tende di fortuna. Secondo il piano dell’Idf, l'operazione andrà avanti per fasi, sulla base di una divisione regionale della città di Gaza in aree definite. In ogni fase, l’informerà la popolazione locale prima di avanzare in ciascuna area in modo che i civili possano evacuare in tempo. Segui le notizie in diretta