Esercitazioni - retorica militarista e un occhio al gradimento social | la Germania si prepara e avverte i cittadini a un possibile conflitto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Lemilitari avranno un impatto sulla quotidianità in. L’esercito tedesco, in quest’epoca, deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi”. Più chiaro di così non poteva essere Carsten Breuer, capo di stato maggiore delle Forze armate tedesche, nel presentare ai tedeschi gli obiettivi e gli effetti dellemilitari che si stanno svolgendo sul suolo di Berlino. Circa 90mila soldati di tutti i 32 Paesi NATO – tra cui 12mila militari. 3.000 mezzi terrestri e 30 velivoli tedeschi – partecipano da gennaio alleSteadfast Defender 2024 fino a maggio. Vi si ipotizza che l’alleanza Atlantica sia attaccata contemporaneamente su tre direttrici: nord-orientale, orientale e sud-orientale, lungo un fronte di quasi 2.800 chilometri. Nel sito delle forze armate tedesche, le Bundeswehr, si ...

