Esame della patente Pizzicato furbetto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Auricolari bluetooth per sostenere l’teorico per il conseguimentoB: un egiziano di 31 anni residente in provincia di Milano, è stato scoperto e denunciato dalla polizia lunedì mattina, intervenuta alla Motorizzazione di Como di via Tentorio, dove era in corso la sessione d’. L’esaminatore presente durante nella sala, ha notato il trentunenne particolarmente distratto e molto veloce nell’esecuzioneprova d’: abituato a notare tali condotte, si è subito insospettito e ha chiamato il 112. Una volta terminato l’, gli agentiSquadra Volante hanno avvicinato l’uomo che, su richiesta, ha subito consegnato tutta l’apparecchiatura che indossava, nascosta sotto gli abiti, rifiutandosi però di fornire informazioni su ...

