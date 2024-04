Ermal Meta papà - Chiara Sturdà è incinta | Portaci l’estate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Una notizia che è quasi una conferma:diventa. La sua fidanzata,, è infatti in attesa della loro prima bambina ed entrambi non potrebbero essere più felici. E dire che lui ci aveva avvisati: il 2024 sarà un anno diverso dagli altri. Tra le ipotesi,mente, c’era quella bellissima di una nuova vita in arrivo, pronta a sconvolgere quella del cantautore che si prepara al debutto sul palco del Concerto del Primo Maggio al fianco di Noemi. Per lui, è un periodo di grandi soddisfazioni: ha appena rilasciato il singolo L’ultimo pericolo, che anticipa il ritorno discografico in Buona Fortuna, atteso per il 3 maggio.diventa, l’annuncio su Instagram “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti ...