Ermal Meta diventerà papà - l’annuncio sui social | “Ti aspettiamo piccola Fortun - portaci l’estate”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 24 aprile 2024)e Chiara Sturdà diventeranno genitori. Con un post su Instagram, il cantante ha annunciato che presto accoglieranno in famiglia la prima figlia. Sarà una femminuccia e si chiameràa: "Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te".