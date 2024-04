Entra in stazione e prende a pugni un agente della polizia | arrestato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un uomo, dopo aver fatti irruzione in una cle, ha colpito al volto un poliziotto, prima di essere inseguito eIl Giappone è uno dei Paesi più sicuri del mondo. Imbattersi in situazioni pericolose è possibile, ma le probabilità sono decisamente inferiori rispetto ad altri luoghi. Tra le motivazioni di una convivenza così serena c’è sicuramente la propensione di un popolo a essere ligio a regole e leggi, ma non solo. La severità delle forze dell’ordine, infatti, ha contribuito notevolmente a scongiurare, o comunque ridurre, casi di violenza o altro genere di criminalità. I controlli sono molteplici e costanti, gli interventi e la durezza delle carceri incutono timore a chi vorrebbe osare atti estremi. Un contesto sufficiente per trasformare la mentalitàNazione, ...