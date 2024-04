Ennesima morte bianca | operaio muore schiacciato da una lastra metallica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024): undi 47 anni è mortoda unaUn tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, mercoledì 24 aprile, a Lograto, in provincia di Brescia. Unitaliano di 47 anni ha perso la vita dopo essere statoda unacaduta dal carroponte che stava manovrando. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 9:00 presso la ditta siderurgica Dall’Era Siderurgica di via IV Novembre. L’, il cui nome non è stato ancora reso noto, stava manovrando un carroponte quando, per cause ancora da accertare, unasi è staccata e lo ha ...