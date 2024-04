Endless Love streaming - replica puntata del 24 aprile 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 24– con la soap turca. Nellaodierna, mentre Nihan e Kemal stanno parlando a casa di lui, Asu arriva a sorpresa per brindare alla casa nuova. Nihan si nasconde in camera da letto e poi riesce a sgattaiolare via. Ecco ilper rivedere l’episodio 48 trasmesso da Canale 5 in