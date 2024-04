Elogio a Matteo Darmian - il più sottovalutato dei campioni d’Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)è tra i protagonisti meno in vista della seconda stella dell’Inter. Tuttavia il numero 36 rimane una pedina fondamentale della squadra Campione. SOLA NON TI LASCIO MAI – Al 1° settembre 2023non figurava tra i titolari dell’Inter. Per il ruolo di terzo di destra era arrivato Benjamin Pavard a dare nuovo smalto alla retroguardia nerazzurra. E per il ruolo di quinto a centrocampo Denzel Dumfries rimaneva una risorsa più fresca, in grado di fare maggiormente la differenza nell’ultimo terzo di campo. Eppure, indovinate un po’? Ora che la seconda stella è realtà in casa Inter, bisogna notare cheè il sesto giocatore più usato da Simone Inzaghi (escludendo Yann Sommer). Sopravanzando di gran lunga i due compagni di corsia per minuti in ...