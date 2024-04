Elodie e Andrea Iannone - complicità in palestra | è ancora matrimonio-gossip

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 24 aprile 2024): due anni d’amore Nell’estate del 2022, il destino è intervenuto quando la cantantee il motociclistasi sono incrociati durante una festa in Puglia, per gentile concessione di amici comuni. Freschi di precedenti relazioni, si ritrovarono attratti l’uno dall’altro, innescando un legame che presto sarebbe sbocciato in qualcosa di più. Una storia d’amore in fiore A metà settembre di quell’anno,riconobbe apertamente la loro relazione in erba durante un’intervista con Verissimo, rivelando che si vedevano da circa un mese. Nonostante le fasi iniziali,ha espresso il suo affetto per, suggerendo il potenziale per un legame duraturo. Due anni di insieme Avanti ...