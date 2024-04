Elly Schlein ha già perso Boatos Pd | la telefonata con Franceschini che la condanna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un leader traina, un dirigente spinge.non è né l'uno né l'altro. Ha provato a candidarsi capolista in tutte le circoscrizioni e il partito l'ha fatta desistere, spiegandole che, tra l'altro, avrebbe danneggiato le altre donne. Ha tentato allora di inserire il proprio nome nel simbolo del Pd sulle liste elettorali delle prossime Europee, malgrado il padre nobile della sinistra, Romano Prodi, insistesse nel dire che non si sarebbe dovuta neppure presentare, e ha scatenato la rivoluzione. È riuscita a mettere d'accordo contro di lei Romano Prodi e Giuseppe Provenzano, Paola De Micheli e Roberto Speranza, Debora Serracchiani e Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Alessia Morani, Piero Fassino e Graziano Delrio. Perfino Lucia Annunziata, da lei imposta come capolista al Sud, l'ha sconfessata. Ha mandato fuori di testa pure Dario ...