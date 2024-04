Eleganza in bianco | come abbinare il tubino con gusto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Da quelli chiacchierati di Lady Diana alle moderne reinterpretazioni contemporanee: ilè un classico intramontabile al di sopra di tendenze e mode. Sceltoabito da sposa, per un look minimalista, ma anche per l’ufficio in chiave formale o senza spalline per le serate più frizzanti, la sua versatilità sta tutta negli abbinamenti. Gli accessori, in questo caso più che mai, giocano un ruolo cruciale: scarpe e borse trasformano l’outfit conda semplice a sofisticato.indossarlo e abbinarlo con stile? Le idee look e i consigli degli esperti.: modelli e caratteristiche Diventato famoso negli Anni 60 ...