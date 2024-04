Egitto | tesori e natura da scoprire tutto l’anno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’, culla di una delle civiltà più antiche e influenti del mondo, continua a essere una delle mete turistiche più ambite grazie al suo clima ideale, alla storia plurimillenaria e alle incantevoli coste marittime. Che sia per esplorare le antiche meraviglie dei suoi faraoni, rilassarsi sulle sue spiagge dorate in qualunque momento delo immergersi nelle interessanti tradizioni culturali, l’offre un’esperienza indimenticabile qualunque sia la tua idea di vacanza e Alpitour, Bravo e Francorosso propongono soluzioni adatte ad ogni tipo di visitatore.: terra di Faraoni e spiagge dorate Parlare dell’senza partire dalla sua storia sarebbe impossibile. Le piramidi di Giza, il tempio di Luxor, la Valle dei Re e innumerevoli altri siti archeologici disegnano una mappa del ...

