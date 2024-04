eCommerce | alla scoperta delle prossime tendenze stimolate dall’innovazione tecnologica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I consumatori contemporanei sfruttano le nuove risorse digitali per soddisfare le proprie esigenze e ottimizzare l’esperienza di acquisto virtuale. Per assecondare queste nuove necessità vengono sviluppati dei servizi innovativi che incrementano i livelli di personalizzazione e potenziano i processi di fidelizzazione. Gli e-commerce possono sfruttare anche l’Intelligenza Artificiale (AI) per analizzare il comportamento della clientela e pianificarestrategie mirate. Non a caso, il coinvolgimento, tramite chat e assistenti virtuali, riscuote una considerevole popolarità nel settore dello shopping online. I rivenditori digitali sfruttano, infatti, tutte le risorse indispensabili per proporre dei cataloghi personalizzati e anticipare le preferenze del target di riferimento. Gli e-commerce possiedono un considerevole potenziale e grazie al contributo dell’innovazione ...