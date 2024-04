Ecco perché questo soldato non è un mercenario francese ucciso da Hamas

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Rilassato, con il braccio poggiato a un muro e l’espressione determinata. Così appare quello che secondo chi condivide la sua immagine sui social sarebbe undamentre combatteva a Gaza. In realtà, la foto risale al 2013 e non è stata scattata a Gaza. Vediamo nel dettaglioquello mostrato non è unda. Per chi ha fretta: Circola una foto che secondo chi la condivide mostrerebbe undamentre combatteva al fianco dell’esercito israeliano. All’inizio del 2024 si è diffusa la notizia della presenza di soldati francesi e franco-israeliani nell’esercito di ...

Get Wild! Finalmente un live action degno di City Hunter - Troppa grazia per i fan di Ryo Saeba, il detective nato sulle pagine del manga di culto di Tsukasa Hojo: dopo l'ottimo anime cinematografico Angel Dust, su Netflix sbarca una fedelissima versione con ...wired

"Africa Corps" in Libia: i russi si schierano i mercenari sulle sponde del Mediterraneo - (Adnkronos) – “Votate per me per rendere Firenze di nuovo grande”. Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, ora candidato sindaco del capoluogo toscano per il centrodestra… Leggi ...informazione

The Cursed, la recensione: su Netflix un affascinante horror gotico - La recensione di The Cursed, film dove una piccola comunità nelle campagne francesi è presa di mira da una maledizione legata a una passata strage, che scatena una nuova, ferale, scia di sangue.movieplayer