Ecco perché l’articolo 16 della Costituzione ucraina non parla di eugenetica nazista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Circola la teoria che lacontenga un articolo che confermi l’attuazione dell’, una politica razzista che punta al fantomatico “miglioramentorazza”.in questione è il numero 16, il quale cita una “tutela del patrimonio genetico ucraino”. Coloro che condividono la teoria, sostenendo la propaganda russa, non riportano per intero il contenuto del. Di fatto, questo viene privato dal suo reale contesto che riguarda il disastro di Chernobyl. A diffondere la falsa narrazione, nell’aprile 2024, sono stati i canalisetta complottista QAnon. Per chi ha fretta16viene riportato ...