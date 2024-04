Ecco la curva degli ascolti di prima serata di martedì 23 aprile 2024

Una donna considerata antiquata, che mantiene un suo stile non certo trendy ma capace di prendersi la sua rivincita quando diventa La Moglie del Presidente . Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip della commedia in arrivo al cinema il 24 aprile con protagonista una grande Catherine Deneuve . (comingsoon)

La nuova presidente della Camera dei deputati in Cile per la prima volta è un’esponente del Partito comunista. Karol Cariola, 37 anni, l’ha spuntata per un voto (76 a 75) sulla candidata dell’opposizione Joanna Pèrez, eletta col partito di centrodestra Demòcratas. Il Parlamento Cileno non aveva ... (ilfattoquotidiano)